Des frontières et des chiffres Cosmopolis Nantes samedi 13 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-13 14:00 – 18:00

Gratuit : non Entrée libre

Comment faire comprendre la complexité et la diversité des dynamiques autour des frontières dans le monde ?Au printemps 2025, Cosmopolis a mis au défi des étudiants de l’ECV (École de création visuelle) de Nantes d’apporter une réponse graphique à cette question. Ils se sont emparés de données brutes et de chiffres clés publiés par l’ONU, l’UNHCR ou d’autres organismes officiels. Ils les ont mis en forme, transformés en visuels porteurs de sens, transposés en représentations graphiques synthétiques, pour aboutir à une série d’affiches.Dans ce travail de data visualisation, les étudiants ont dû questionner la forme et le sens de leur production, en veillant particulièrement à rendre lisibles les chiffres et données sans trahir la réalité.Exposition présentée dans le cadre de l’édition 2025 de Décryptages consacrée au thème des frontières. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages/

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr