DES GENS INTELLIGENTS – THEATRE DAUDET Six Fours Les Plages

DES GENS INTELLIGENTS Début : 2026-01-09 à 20:30. Tarif : – euros.

3 couples, 3 façons d’aimer. Une histoire ordinaire et très originale car tout est différent quand on est intelligent…. ou pas. Un homme croit pouvoir se séparer trop facilement de sa femme, après quinze ans de vie commune. Une épreuve qu’elle gère avec suffisamment d’intelligence pour renverser la situation, non sans ébranler, un temps, l’équilibre de deux autres couples d’amis.

THEATRE DAUDET 100 AVENUE MARECHAL DE LATTRE 83140 Six Fours Les Plages 83