Des gommettes pour des courettes, Grand-Plage – Médiathèque et archives de Roubaix, Roubaix

Informations pratiques

Des gommettes pour des courettes Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Grand-Plage – Médiathèque et archives de Roubaix Nord

Gratuit – Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Votre enfant a l’âme d’un street-artiste ? Il aime customiser ses affaires ? Avec crayons, collages et pochoirs, il pourra décorer et mettre à son goût des images anciennes de Roubaix. Et s’il préfère bâtir, il pourra étudier des modèles et tenter d’édifier à son échelle une cheminée d’usine.

Grand-Plage – Médiathèque et archives de Roubaix 2 rue pierre Motte Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Votre enfant a l’âme d’un street-artiste ? Il aime customiser ses affaires ? Avec crayons, collages et pochoirs, il pourra décorer et mettre à son goût des images anciennes de Roubaix. Et s’il bâtir,… atelier patrimoine roubaisien

© Médiathèque de Roubaix La Grand-Plage