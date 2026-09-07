Des gommettes pour des courettes, Grand-Plage – Médiathèque et archives de Roubaix, Roubaix
samedi 19 septembre 2026 · Grand-Plage - Médiathèque et archives de Roubaix · Roubaix
Informations pratiques
Des gommettes pour des courettes Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Grand-Plage – Médiathèque et archives de Roubaix Nord
Gratuit – Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Votre enfant a l’âme d’un street-artiste ? Il aime customiser ses affaires ? Avec crayons, collages et pochoirs, il pourra décorer et mettre à son goût des images anciennes de Roubaix. Et s’il préfère bâtir, il pourra étudier des modèles et tenter d’édifier à son échelle une cheminée d’usine.
Grand-Plage – Médiathèque et archives de Roubaix 2 rue pierre Motte Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France
Votre enfant a l’âme d’un street-artiste ? Il aime customiser ses affaires ? Avec crayons, collages et pochoirs, il pourra décorer et mettre à son goût des images anciennes de Roubaix. Et s’il bâtir,… atelier patrimoine roubaisien
© Médiathèque de Roubaix La Grand-Plage
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