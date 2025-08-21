Des gourmandises historiques ! Les compaignons de Braëllo Jardin de la Perrine Laval
Des gourmandises historiques ! Les compaignons de Braëllo
Jardin de la Perrine Allée Adrien Bruneau Laval Mayenne
Début : 2025-08-21 14:30:00
fin : 2025-08-21 17:30:00
2025-08-21
Les Compaignons de Braëllo, troupe spécialisée dans la reconstitution historique, viennent au Jardin de la Perrine pour vous présenter les habitudes alimentaires au Moyen Age
Des animations en continu, à partager en famille .
Jardin de la Perrine Allée Adrien Bruneau Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 12 20 patrimoine@laval.fr
English :
Les Compaignons de Braëllo, a troupe specializing in historical re-enactments, are coming to the Jardin de la Perrine to present the eating habits of the Middle Ages
German :
Die Compaignons de Braëllo, eine auf historische Reenactments spezialisierte Truppe, kommen in den Jardin de la Perrine, um Ihnen die Essgewohnheiten im Mittelalter näher zu bringen
Italiano :
Les Compaignons de Braëllo, una troupe specializzata in rievocazioni storiche, si presenta al Jardin de la Perrine per mostrare le abitudini alimentari nel Medioevo
Espanol :
Les Compaignons de Braëllo, compañía especializada en recreaciones históricas, vienen al Jardin de la Perrine para mostrarle cómo eran los hábitos alimentarios en la Edad Media
