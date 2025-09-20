Des graffs dans la ville Château Morange Saint-Denis

Des graffs dans la ville Samedi 20 septembre, 10h00, 14h00 Château Morange La Réunion

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T09:30:00

Fin : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T13:30:00

En partant des graffs et peintures murales des immeubles des Camélias, cette visite permet de découvrir les graffs dans un circuit commenté par un graffeur. Cette balade urbaine se prolongera jusqu’à la médiathèque François Mitterrand et permet de mettre en réseau différents équipements à travers un usage artistique contemporain.

Contact et inscription : M21 : 0693133877

Point de départ : Chateau Morange

Durant la première décennie du règne de Napoléon III, Saint-Denis se dote de bâtiments publics et de maisons particulièrement remarquables. Caractéristique de l'architecture officielle, le château Morange est une réalisation majeure de cette période. Les plans de la maison, située sur un terrain d'environ 7 hectares, sont confiés à Victor Frappier de Montbenoît. Terminée en 1861, elle fait l'objet de la description suivante sur un acte de propriété datant de 1924 : il s'agit d'une grande maison construite en pierres couverte en métal avec cour intérieure et galeries circulaires, connue sous le nom de Château. Elle est entourée de dépendances, au sud, comprenant deux corps de bâtiments en pierres couverts en tuiles, de deux pièces chacun. A la suite, se trouve une grande longère en bois couverte en tuiles puis deux écuries construites en pierres.

Laurent Hoarau