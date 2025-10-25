Des Graines aux arbres Médiathèque Luce Courville Nantes

Des Graines aux arbres Médiathèque Luce Courville Nantes samedi 25 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-25 16:00 – 17:00

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99

Par la compagnie Contes de TraverseDe petites histoires naissent, prennent racine et grandissent, jusqu’à devenir de grands arbres où chacun peut venir s’abriter, rêver et écouter.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/