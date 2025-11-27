Des graviers aux grands chantiers : visite une carrière avec LIGÉRIENNE GRANULATS ⛏️ Ligérienne Granulats Joué-lès-Tours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-27T11:00:00 – 2025-11-27T12:00:00

Fin : 2025-11-27T11:00:00 – 2025-11-27T12:00:00

Tu penses qu’une carrière, c’est juste creuser et transporter des cailloux ? Détrompe-toi ! Dans cette visite virtuelle immersive, l’équipe de LIGÉRIENNE GRANULATS te fait découvrir un univers bien plus complexe et passionnant.

Rencontre 4 pros qui te présentent leur métier : le responsable d’exploitation qui pilote toute l’activité, le chargé de mission foncier qui gère les autorisations et les relations avec les propriétaires, le conducteur d’engins qui manie les machines XXL, et le chef de carrière qui orchestre le tout sur le terrain.

Une super occasion de découvrir les coulisses d’un site industriel essentiel à la construction de nos routes, bâtiments et villes !

➡️ Cet événement est organisé en partenariat avec OPCO2i Centre-Val de Loire, la branche UNICEM et Avec l’industrie®.

Ligérienne Granulats 70 Rte de Savonnières, 37300 Joué-lès-Tours Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lives.aveclindustrie.fr/ »}] https://lives.aveclindustrie.fr/

️ Viens découvrir comment on extrait et transforme des matériaux essentiels à la construction, avec 4 pros de la carrière LIGÉRIENNE GRANULATS ! avec l’industrie myfuture