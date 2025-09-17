Des/héritages Maison de la Conversation Paris

De quoi avons-nous hérité ?

Que savons-nous de la culture de nos parents et grands-parents ?

Qu’est-ce qui nous a été transmis, qu’est-ce qui s’est perdu ?

Et comment cela nous définit-il ?

✨ Une série d’ateliers

À travers discussions, écriture et créations, nous explorerons la question des origines et leur impact sur notre vie quotidienne.

Nous utiliserons les outils du théâtre documentaire et du théâtre d’objet pour donner vie à une expression artistique de nos héritages et déshéritages.

Le mercredi 17 septembre 2025

de 18h00 à 21h00

gratuit

https://www.eventbrite.fr/e/desheritages-tickets-1652235774679?aff=QFAP

Tout public.

Maison de la Conversation 10 Rue Maurice Grimaud 75018 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/desheritages-tickets-1652235774679?aff=QFAP communication@maisondelaconversation.org