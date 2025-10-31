Des histoires à dormir debout (3/6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes

Des histoires à dormir debout (3/6 ans) Musée d’arts de Nantes Nantes vendredi 31 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-31 15:30 – 16:00

Gratuit : non Accessible sur présentation d’un billet d’entrée au musée (9€/4€/gratuit), dans la limite des places disponibles Age minimum : 3 et Age maximum : 6

Viens écouter des histoires qui font un peu peur au musée. Bien installé avec ta famille dans le Salon situé au 1er étage du palais, laisse-toi emporter par la lecture.Et c’est encore mieux si tu viens déguisé au musée !Durée : 20mn

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html