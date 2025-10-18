DES HISTOIRES A ÉCOUTER ! bibliothèque Maurepas Rennes
DES HISTOIRES A ÉCOUTER ! bibliothèque Maurepas Rennes Samedi 18 octobre, 10h30 Ille-et-Vilaine
Lectures
Lectures pour rêver et s’amuser pour les enfants dès 3 ans !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-18T10:30:00.000+02:00
Fin : 2025-10-18T11:00:00.000+02:00
bibliothèque Maurepas 32 Rue de la Marbaudais, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine