DES HISTOIRES A ÉCOUTER ! bibliothèque Maurepas Rennes Samedi 18 octobre, 10h30 Ille-et-Vilaine

Lectures

Lectures pour rêver et s’amuser pour les enfants dès 3 ans !

Début : 2025-10-18T10:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-18T11:00:00.000+02:00

bibliothèque Maurepas 32 Rue de la Marbaudais, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine