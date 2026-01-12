Des histoires à écouter Bibliothèque Maurepas Rennes
Des histoires à écouter Bibliothèque Maurepas Rennes samedi 7 février 2026.
Des histoires à écouter Bibliothèque Maurepas Rennes 7 février et 7 mars entrée libre
Lectures pour les enfants à partir de 3 ans, par les bibliothécaires
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-07T17:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-07T17:30:00.000+01:00
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 38
Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38