Des histoires à écouter Bibliothèque Maurepas Rennes 7 février et 7 mars entrée libre

Lectures pour les enfants à partir de 3 ans, par les bibliothécaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-07T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-07T17:30:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 38

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38



