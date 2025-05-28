Des histoires au château Festins et gourmandises Kerjean Saint-Vougay

Des histoires au château Festins et gourmandises

Pendant les vacances de Noël, la visite du Château de Kerjean se transforme en voyage culinaire à travers les contes. Les aventures de Gargantua, d’Hansel et Gretel ou de Willy Wonka sont revisitées dans une mise en scène gourmande, à savourer au fil des salles du château.

Détaillons par le menu les festivités un jeu de piste pour devenir le meilleur maître-queux (cuisinier) du domaine, des ateliers pour amuser les fines bouches et des histoires en abondance au bon goût de l’enfance. Tous les ingrédients sont rassemblés dans cette cinquième édition Des histoires au château pour réveiller les papilles et prolonger la féerie des banquets d’autrefois. .

