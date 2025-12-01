Des histoires au château, festins et gourmandises – Château de Kerjean Saint-Vougay

Finistère

Des histoires au château, festins et gourmandises Château de Kerjean 139 Lieu-dit Kergoat Saint-Vougay Finistère

Début : 2025-12-20 15:00:00

fin : 2026-01-04 18:30:00

Pendant les vacances de Noël, la visite du Château de Kerjean se transforme en voyage culinaire à travers les contes. Les aventures de Gargantua, d’Hansel et Gretel ou de Willy Wonka sont revisitées dans une mise en scène gourmande, à savourer au fil des salles du château. .

Château de Kerjean 139 Lieu-dit Kergoat

Saint-Vougay 29440 Finistère Bretagne +33 2 98 69 93 69

