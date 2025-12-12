Des histoires de jazz – Anecdotes et petites histoires qui ont fait la grande Conservatoire Municipal Claude Debussy PARIS

Conférence Jazz

Conférencier : Thomas Curbillon (Musicien, et enseignant de jazz animateur et programmateur Radio France, émission “Jazz à FIP”)

Le jazz regorge de ses petites histoires qui font la grande… entre inspirations inattendues, péripéties salvatrices et inventions miraculeuses. Des anecdotes drôles, surprenantes, parfois émouvantes qui permettent de mieux comprendre la fantastique diversité et l’énergie créatrice de cette musique. Qui a tordu la trompette de Dizzy Gillespie ? Comment Herbie Hancock a eu

l’idée de son tube « Watermelon Man » ?

Le jeudi 22 janvier 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

sur réservation

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-22T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-22T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-22T19:00:00+02:00_2026-01-22T20:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Claude Debussy 222 rue de Courcelles 75017 PARIS