Des histoires de Noël une matinette enchantée

Médiathèque de Tourny Vexin-sur-Epte

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 10:30:00

2025-12-13

Des histoires sur le thème de Noël pour rêver et pour s’émerveiller. Pour les tout-petits (0-3 ans) et leur parents. .

Médiathèque de Tourny 8 bis Rue de la Mare Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 32 54 71 56 latornatheque@gmail.com

