Des histoires de wouf : médiation animale à la bibliothèque ! Bibliothèque Charlotte Delbo Paris samedi 6 décembre 2025.

Samedi 6 décembre : Des histoires de wouf !

2 séances d’une demi-heure à 10h30 et 11h15

Des lectures captivantes autour du chien, des jeux interactifs et des moments de tendresse avec Atlas, pour apaiser et émerveiller les plus petits.

> Pour les 4 à 6 ans, sur inscription

Le site de Glam Médiation Animale ici

Nous accueillons Alexiane, de Glam Médiation Animale, qui vous invite à rencontrer Atlas, son chien médiateur, lors de séances uniques où ce compagnon bienveillant devient un allié précieux pour la lecture, l’apprentissage et le bien-être.

Venez découvrir les bienfaits d’une douce rencontre entre l’humain et l’animal !

Le samedi 06 décembre 2025

de à

gratuit sous condition

Réservation obligatoire, places limitées

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans.

Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères 75002 Paris

https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-charlotte-delbo-1664 +33153297430 bibliotheque.charlotte-delbo@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo/ https://www.facebook.com/bibliotheque.charlotte.delbo/