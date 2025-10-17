Des histoires, des vies Théâtre d’Auxerre Auxerre

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : 12 – 12 – 29 EUR

Début : 2025-10-17 20:30:00

Danseuse formée au classique, actrice césarisée, autrice et même compositrice… Est-ce parce qu’elle a plus d’une vie à son actif que Mathilda May s’avoue si curieuse de celle des autres ? Elle a zoomé au fil de cinq pièces sur le quotidien d’un open space, sur un délirant banquet de mariage ou sur les coulisses du cinéma… La voici qui multiplie aujourd’hui la mise au gré d’instantanés tous azimuts. Club de jazz, ascenseur, EPHAD, partie de chasse… Des situations, une foule de personnages et à chaque fois, le dérapage en embuscade. Dans un espace dessiné par la lumière et mis en sons par le musicien soul Sly Johnson, Mathilda May mêle des corps à l’élasticité clownesque, une éloquence du geste qui sait se passer de mots et d’épatants effets de montage. Un hommage mouvementé à la folie et la beauté de nos existences ! .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 24 24 accueil@auxerreletheatre.com

