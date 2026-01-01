Des histoires d’ours plein les oreilles Médiathèque Quimperlé
Des histoires d’ours plein les oreilles Médiathèque Quimperlé samedi 17 janvier 2026.
Des histoires d’ours plein les oreilles
Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 11:00:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Séance d’histoires en famille, dès 4 ans.
Dès 4 ans, venez écouter des histoires et découvrir des albums.
C’est quoi le DHIPLO ?
Une fois par mois, deux bibliothécaires racontent des histoires aux enfants à partir de 4 ans lors du DHIPLO (Des Histoires Plein Les Oreilles). La séance dure environ 45 minutes. La thématique change à chaque fois. La participation à nos animations ne nécessite pas d’avoir une carte de médiathèque, elles sont ouvertes à tous. .
Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 37 37
