Des histoires d’ours plein les oreilles Médiathèque Quimperlé

Des histoires d’ours plein les oreilles

Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé Finistère

Début : 2026-01-17 11:00:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Séance d’histoires en famille, dès 4 ans.

Dès 4 ans, venez écouter des histoires et découvrir des albums.

C’est quoi le DHIPLO ?

Une fois par mois, deux bibliothécaires racontent des histoires aux enfants à partir de 4 ans lors du DHIPLO (Des Histoires Plein Les Oreilles). La séance dure environ 45 minutes. La thématique change à chaque fois. La participation à nos animations ne nécessite pas d’avoir une carte de médiathèque, elles sont ouvertes à tous. .

Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 37 37

