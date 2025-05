Des histoires en anglais – Médiathèque d’Arles Arles, 14 mai 2025 16:00, Arles.

Bouches-du-Rhône

Des histoires en anglais Mercredi 14 mai 2025 de 16h à 17h. Médiathèque d’Arles Espace Van Gogh Arles Bouches-du-Rhône

Venez écouter des histoires et des comptines en anglais racontées par Maggie & Olivia.

Conçu pour les enfants de tous âges afin de leur faire découvrir les histoires en anglais. .

Médiathèque d’Arles Espace Van Gogh

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 36 24 mediatheque@ville-arles.fr

English :

Come and listen to stories and rhymes in English told by Maggie & Olivia.

German :

Hören Sie sich englische Geschichten und Reime an, die von Maggie & Olivia erzählt werden.

Italiano :

Venite ad ascoltare storie e filastrocche in inglese raccontate da Maggie e Olivia.

Espanol :

Ven a escuchar cuentos y rimas en inglés contados por Maggie y Olivia.

