Des Histoires en Balade Pont-à-Mousson
Des Histoires en Balade Pont-à-Mousson dimanche 5 octobre 2025.
Des Histoires en Balade
Ile d’Esch Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Gratuit
Dimanche 2025-10-05 15:00:00
2025-10-05 18:00:00
2025-10-05
Balade entrecoupée d’histoires à destination des enfants jusqu’à 10 ans, autour du parc de l’Ile d’Esch.
Les histoires seront lues par les bénévoles de Lire et Faire Lire sur plusieurs points du parcours
Accessible aux personnes à mobilité réduites et aux poussettes
Participation libre et gratuiteEnfants
Ile d'Esch Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est
English :
Storytelling walk for children up to 10 years old, around the Ile d’Esch park.
Stories will be read by « Lire et Faire Lire » volunteers at several points along the route
Accessible to people with reduced mobility and strollers
Participation free of charge
German :
Mit Geschichten durchsetzter Spaziergang für Kinder bis 10 Jahre rund um den Park der Insel Esch.
Die Geschichten werden von Freiwilligen von « Lire et Faire Lire » an verschiedenen Punkten der Strecke vorgelesen
Zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität und Kinderwagen
Teilnahme frei und kostenlos
Italiano :
Una passeggiata narrativa per bambini fino a 10 anni, intorno al parco dell’Ile d’Esch.
Le storie saranno lette dai volontari di « Lire et Faire Lire » in diversi punti del percorso
Accessibile alle persone a mobilità ridotta e ai passeggini
La partecipazione è gratuita
Espanol :
Un paseo cuentacuentos para niños de hasta 10 años, por el parque de Ile d’Esch.
Los cuentos serán leídos por voluntarios de « Lire et Faire Lire » en varios puntos del recorrido
Accesible para personas con movilidad reducida y cochecitos de niños
Participación gratuita
