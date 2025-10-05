Des Histoires en Balade Pont-à-Mousson

Balade entrecoupée d’histoires à destination des enfants jusqu’à 10 ans, autour du parc de l’Ile d’Esch.

Les histoires seront lues par les bénévoles de Lire et Faire Lire sur plusieurs points du parcours

Accessible aux personnes à mobilité réduites et aux poussettes

Participation libre et gratuiteEnfants

Ile d’Esch Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 62 94 34 73

English :

Storytelling walk for children up to 10 years old, around the Ile d’Esch park.

Stories will be read by « Lire et Faire Lire » volunteers at several points along the route

Accessible to people with reduced mobility and strollers

Participation free of charge

German :

Mit Geschichten durchsetzter Spaziergang für Kinder bis 10 Jahre rund um den Park der Insel Esch.

Die Geschichten werden von Freiwilligen von « Lire et Faire Lire » an verschiedenen Punkten der Strecke vorgelesen

Zugänglich für Personen mit eingeschränkter Mobilität und Kinderwagen

Teilnahme frei und kostenlos

Italiano :

Una passeggiata narrativa per bambini fino a 10 anni, intorno al parco dell’Ile d’Esch.

Le storie saranno lette dai volontari di « Lire et Faire Lire » in diversi punti del percorso

Accessibile alle persone a mobilità ridotta e ai passeggini

La partecipazione è gratuita

Espanol :

Un paseo cuentacuentos para niños de hasta 10 años, por el parque de Ile d’Esch.

Los cuentos serán leídos por voluntarios de « Lire et Faire Lire » en varios puntos del recorrido

Accesible para personas con movilidad reducida y cochecitos de niños

Participación gratuita

