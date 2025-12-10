Des histoires et ton goûter… Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau
Des histoires et ton goûter… Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau mardi 13 janvier 2026.
Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
2026-01-13 16:45:00
2026-01-13
2026-01-13
Avant de partir de la maison le matin, n’oublie pas de glisser ton goûter dans ton sac. Comme ça, à 16h30, une fois la journée d’école terminée, viens à la médiathèque partager des histoires en même temps que ton goûter avec les autres écoliers. .
Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
