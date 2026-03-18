Des histoires et ton goûter… Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau
Des histoires et ton goûter… Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau mardi 7 avril 2026.
Des histoires et ton goûter…
Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 16:45:00
fin : 2026-04-07
Date(s) :
2026-04-07
Avant de partir de la maison le matin, n’oublie pas de glisser ton goûter dans ton sac. Comme ça, à 16h30, une fois la journée d’école terminée, viens à la médiathèque partager des histoires en même temps que ton goûter avec les autres écoliers. .
Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
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English : Des histoires et ton goûter…
L’événement Des histoires et ton goûter… Plouguerneau a été mis à jour le 2026-03-18 par OT PAYS DES ABERS