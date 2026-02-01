Des histoires pour voyager (dès 4 ans) Douadic

Des histoires pour voyager (dès 4 ans)

2 rue principale Douadic Indre

Début : Mardi 2026-02-24 10:00:00

fin : 2026-02-24 11:30:00

2026-02-24

La ludothèque vous propose différents ateliers/jeux pendant les vacances… pour les petits et pour les grands.Familles

La ludothèque propose de jouer, de s’amuser, de construire, de se détendre, de s’échapper… Ces ateliers sont encadrés par les animatrices professionnelles de la maison de l’enfance. Lecture par la médiathèque intercommunale du Blanc autour d’histoires à voyager. A partir de 4 ans. .

2 rue principale Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 78 09 maisonenfance-parcbrenne@wanadoo.fr

English :

The toy library offers different workshops/games during the holidays… for young and old.

