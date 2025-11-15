Des histories plein les oreilles Regards croisés sur le monde Cinéma La Bobine Quimperlé

Cinéma La Bobine 18 Place Saint-Michel Quimperlé Finistère

Début : 2025-11-15 11:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Lou et Rozenn racontent des histoires du monde entier aux enfants à partir de 4 ans !

Dans la limite des places disponibles .

