Des hommes et des plantes à La Réunion: découverte du jardin de La Vallée Heureuse La Vallée Heureuse Saint-Denis

Des hommes et des plantes à La Réunion: découverte du jardin de La Vallée Heureuse 19 – 21 septembre La Vallée Heureuse La Réunion

Pour les JEP, les visites sont gratuites grâce au soutien du Parc National de La Réunion. Participation libre. Places limitées à 18 personnes par visite. Prévoir vêtements chauds et de pluie. Baskets. Anti-moustiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T07:00:00 – 2025-09-19T09:30:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00 – 2025-09-21T14:30:00

Je vous propose, au cours d’une visite d’environ deux heures trente, un voyage à travers l’histoire des hommes et des plantes, dans les hauts de Saint-Denis.

Le Brûlé, petit village de « changement d’air » né au XIXe siècle, développe un art particulier du jardin créole, en accord avec la forêt primaire humide de moyenne altitude qui existait avant l’arrivée de l’homme.

Vous déambulerez dans les allées anciennes d’un jardin en amphithéâtre, articulé autour de l’affluent d’un cours d’eau et cheminerez dans des allées moussues, bordées de thé, camélias, azalées, hortensias, magnolias ou francisceas.

La seconde partie du jardin, un petit plateau, correspond d’avantage au jardin créole « utilitaire » avec diverses espèces de bambous exotiques, quelques essences, quelques épices, des arbres fruitiers, un petit kiosque.

La visite se poursuit par la découverte d’un vestige de forêt endémique de moyenne altitude de La Réunion ; elle est axée sur les liens étroits entretenus par les hommes et cette nature unique. Les efforts que je développe en matière de conservation des espèces sont également mis en exergue.

La visite s’achève par une petite pause sous le kiosque, où nous aurons loisir de discuter autour d’un bon thé chaud et de confitures maison.

Un petit stand de vente de confitures, de plantes et de divers articles faits-main par mes soins vous est également proposé.

Les visites sont gratuites ces deux jours grâce au soutien du Parc National de La Réunion

Le jardin « La Vallée Heureuse » est un jardin créole privé du XIXe siècle, conçu et aménagé par Achille Berg, médecin. La maison autour de laquelle était construit ce jardin a brûlé dans les années 1980. Le jardin est divisé en trois parties. La partie ancienne se compose du jardin « lontan », bâti autour d'un bassin. Viennent ensuite le jardin dit utile et l'arboretum. Ce jardin s'installe dans le creux de la ravine. Un cheminement piéton s'inscrit dans la ligne de la plus grande pente. Une série de petites allées secondaires s'installent sur les deux pentes de la ravine, formant une sorte d'amphithéâtre. Il existe également une plateforme réservée au potager. La partie basse du jardin était autrefois un verger d'agrumes. Dans le jardin moderne, installé sur un plateau avec kiosque, se retrouve la fonction du jardin dans le mode de vie créole. Les arbres fruitiers l'emportent sur les plantes aromatiques et les arbres d'ornement. Un potager est placé au centre et précède la forêt.

Pascale Boyer-Vidal