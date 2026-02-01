Des/Illusions Les créas des étudiants Théâtre de Mâcon Mâcon

Des/Illusions Les créas des étudiants

Théâtre de Mâcon 1511 Av. Charles de Gaulle Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 15 EUR

Début : 2026-02-20 20:00:00

fin : 2026-02-21

2026-02-20

Ils sont artistes en devenir, étudiants en formation Pro 1ère, 2ème et 3ème année à l’École Professionnelle des Arts de la Scène ou à l’EPAS Junior. Formés en chant, danse et théâtre, ils se lancent dans l’aventure de la création et de la mise en scène pour proposer leur spectacle 100% issu de leur imagination .

Un miroir de la jeunesse d’aujourd’hui.

Ils partent d’une feuille blanche pour laisser libre cours à leur créativité. C’est donc avec leurs tripes que la vingtaine de jeunes de l’EPAS écrivent et mettent en scène une quinzaine de tableaux. Ils y parlent des sujets qui les touchent au coeur amour et amitié, violence, peur de l’avenir ou espoir, engagement, famille, sentiment d’injustice et (in)égalité… Ou quand les arts de la scène racontent l’humanité, la jeunesse, la vie !

Nombre de places limité. .

Théâtre de Mâcon 1511 Av. Charles de Gaulle Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 13 09 06 59 contact@epas.pro

