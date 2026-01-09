DES IMAGES AUX MOTS Toulouse

DES IMAGES AUX MOTS

19 ans de cinéma indépendant à Toulouse, un cinéma de qualité, de réflexion, de diversité et d’inclusion.

Le festival met en avant la culture LGBTQIA+, ses questions d’orientations sexuelles et de genre à travers le cinéma sous toutes ses formes. Au programme, retrouvez son lot de films LGBT agrémentés de rencontres, de débats, d’expositions et de performances.

Venez découvrir des films venus du monde entier, pour la plupart inédits en France et qui parfois ne seront jamais distribués et donc jamais visibles en dehors des festivals. 14 longs métrages de fiction dont 1 animation, 11 longs métrages documentaires, 18 courts métrages de fiction et 7 courts métrages documentaires. Vous y découvrirez les LGBTQIA+ du Moyen Orient, de la Martinique, la situation des réfugiers LGBTQIA+ en France, la ruralité, les archives et les mémoires pour favoriser l’intergénérationnel, les individualités extraordinaires comme la lutteuse brésilienne Neirud ou la sportive handicapée Angela Madsen.

En plus du cinéma, découvrez 2 expositions dessins et photos d’artistes locaux, une prestation artistique de Coco Damoiseau et la clôture au cabaret Le Kalinka.

Les salles à Toulouse ABC, American Cosmograph, Espace des Diversités et de la Laïcité, cinéma Pathé Wilson, Institut Cervantes, Cinémathèque de Toulouse, cinéma le Cratère, cinéma Utopia Borderouge et cinéma Véo Cartoucherie.

Retrouvez le détail de la programmation sur le site internet du festival. .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie contact@des-images-aux-mots.fr

English :

19 years of independent cinema in Toulouse, a cinema of quality, reflection, diversity and inclusion.

