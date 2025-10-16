Des images pour une lecture critique de la Transition Instituto Cervantes de Bordeaux Bordeaux

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-16T18:00:00 – 2025-10-16T19:30:00

Fin : 2025-10-16T18:00:00 – 2025-10-16T19:30:00

La transition de la dictature à la démocratie reste l’une des périodes du XXe siècle en Espagne qui a suscité le plus d’intérêt de la part des spécialistes du passé et dont la mémoire est toujours d’actualité dans la société d’aujourd’hui.

À partir d’une sélection d’images d’époque (photographies, presse, dessins), l’objectif est d’offrir une vision critique de cette période historique à partir de laquelle nous revisiterons les événements clés qui ont façonné le processus de transition. Cela permettra de mettre l’accent sur les espaces, les discours et les acteurs qui, depuis la périphérie ou les marges, ont œuvré en faveur de la démocratie et de la conquête des libertés individuelles et collectives.

Instituto Cervantes de Bordeaux 57 Cours de l’Intendance, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Aranzazu Sarria, professeure et chercheuse à l’Université Bordeaux Montaigne, nous montrera, à travers une perspective critique de la Transition espagnole, comment la démocratie a été conquise. Histoire Espagne

Ramón (Couverture du magazine « Hermano Lobo », n°209, 8-05-1076 )