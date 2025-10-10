Des intelligences multiples Salle Résano Soustons

Salle Résano 17 Rue de Moscou Soustons Landes

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Connaître son propre fonctionnement permet d’exploiter au mieux ses potentialités.

À partir d’exemples tirés de sa pratique, Mme. Olivia Mounier expliquera comment, dans un dialogue inspiré par la méthode canadienne ABOS ( Approche Brève Orientée vers les Solutions ), elle co-construit, avec ceux qui viennent la voir, une meilleure connaissance de leurs modes de fonctionnement afin d’optimiser l’utilisation de toutes leurs potentialités.

Cette conférence s’inscrit dans le cadre des journées de la « Fête de la Science 2025 » .

Salle Résano 17 Rue de Moscou Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 69 06 63 53 ghislaine.vendryes@wanadoo.fr

English : Des intelligences multiples

Knowing how you work allows you to make the most of your potential.

German : Des intelligences multiples

Wenn man weiß, wie man selbst funktioniert, kann man sein Potenzial besser ausschöpfen.

Italiano :

Conoscere il proprio modo di lavorare permette di sfruttare al meglio il proprio potenziale.

Espanol : Des intelligences multiples

Saber cómo trabajas te permite aprovechar al máximo tu potencial.

