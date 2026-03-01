Vous pensiez connaître le mythe d’Orphée ? Détrompez-vous ! Dans Orphée aux Enfers, Jacques Offenbach réinvente cette histoire en une aventure pleine de rires et de folie.

Ici, pas de tristesse, mais une comédie délirante ! L’enfer, loin d’être un lieu sombre, devient un gigantesque terrain de jeu où les dieux s’amusent comme des fous.

Lors de ce concert-éveil, les enfants découvriront les meilleurs extraits de cette opérette tout en apprenant l’histoire folle d’Orphée aux Enfers. Vous rencontrerez des personnages aussi drôles que décalés, et chaque note de musique vous dévoilera un peu plus de leurs secrets.

Alors, prêts à suivre Orphée dans cette aventure ?

PROGRAMME

OFFENBACH · Orphée aux enfers

Durée : 45 minutes (sans entracte)

DISTRIBUTION

Christophe GRAPPERON· Direction

Florence GUIGNOLET· Mise en scène

Solistes du Département Supérieur pour Jeunes Chanteurs du CRR de Paris· Chant

Julie TERRANTI · Présentation

Le concert éveil pour les enfants de l’orchestre colonne, « Il faut sauver la princesse Eurydice », a lieu à la salle Colonne le 15 mars.

Le dimanche 15 mars 2026

de 11h30 à 12h15

Le dimanche 15 mars 2026

de 10h00 à 10h45

payant

20€ / 10€ (réduit)

Tout public. A partir de 4 ans. Jusqu’à 99 ans.

Salle Colonne 94 Boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris



