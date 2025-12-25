Programme

– Thèmes cuivrés de musiques de films de science-fiction

– Set solo des compositions marquantes des films de science-fiction (star trek, star wars, dr who, first man…)

– Gustav Holst : Les Planètes

Le son cosmique du thérémine ( L’un des plus anciens instruments de musique électronique), et la puissance des cuivres invitent à un voyage musical à travers les astres et les répertoires de Bernard Herrmann, Gustav Holst et John Williams.

– Studio Pierre Henry :

Une plongée dans l’univers de science-fiction sonore de Pierre Henry.

Prisme – 15’15

Distribution

Opus333

Charlotte Dubois, thérémine

Grégoire Blanc, thérémine

Fernanda Gonzalez, piano

Rémi Briffault, accordéon

Les concerts promenades

En lien avec les thématiques des week-ends de la Philharmonie, les concerts-promenades au Musée sont l’occasion de mettre en valeur les instruments du Musée, d’explorer un genre musical ou l’œuvre d’un compositeur, de faire écho aux expositions temporaires ou d’accueillir des artistes dans un environnement inhabituel.

Moments décalés pour une écoute différente, les concerts-promenades proposent dans tous les espaces du Musée de la musique des mini-concerts et un atelier musical donnés à intervalles réguliers durant l’après-midi. Ils offrent l’occasion de déambuler au sein d’une collection unique d’instruments de musique et objets d’art qui retracent la vie musicale du XVIIe au XXe siècle. À chacun d’élaborer son parcours !

La Philharmonie propose un concert promenade spécial musique de films de science-fiction, le dimanche 1er février 2026 !

Le dimanche 01 février 2026

de 15h30 à 16h30

Le dimanche 01 février 2026

de 14h30 à 15h30

payant

10 € Entrée du Musée incluse – Gratuit pour les moins de 26 ans

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

