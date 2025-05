Des jambes de papiers – Association Le Masque à Rats – Maison des Haubans Nantes, 3 juin 2025 20:30, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-03 20:30 – 22:00

Gratuit : non Adulte, Jeune Public

Théâtre – 90 min – Texte et mise en scène de Hervé Gourdin. Le journal de Lucie, son ancienne colocataire, replonge Béatrice dans les années 90. Elle se met en tête de retrouver Marco, objet des fantasmes de Lucie. La rencontre avec le vieux sculpteur et sa voisine lui réserve bien des surprises. La pièce entrelace intimement les investigations de Béatrice et les flash-backs pour révéler peu à peu la « vérité » de chaque protagoniste. Prix libre.Réservation par SMS 06 32 61 05 51

Maison des Haubans Nantes 44000