Des jardins particuliers Saint-Martin-le-Redon

Des jardins particuliers

le bourg Saint-Martin-le-Redon Lot

Cette manifestation célébrant l’art et l’environnement, s’articulera autour de l’ouverture de jardins privés et de la sublimation de ces espaces par des œuvres sculptées, des compositions végétales, des créations éphémères,…

le bourg Saint-Martin-le-Redon 46700 Lot Occitanie lechaudronduredon@gmail.com

This event, which celebrates art and the environment, will focus on opening up private gardens and sublimating these spaces with sculptural works, plant compositions, ephemeral creations, and so on

Diese Veranstaltung, die Kunst und Umwelt feiert, wird sich um die Öffnung von Privatgärten drehen und die Sublimierung dieser Räume mit Skulpturen, Pflanzenkompositionen, vergänglichen Kreationen,?

Questo evento, che celebra l’arte e l’ambiente, si concentrerà sull’apertura dei giardini privati e sulla sublimazione di questi spazi attraverso opere scultoree, composizioni vegetali, creazioni effimere, ecc

Este evento, que celebra el arte y el medio ambiente, se centrará en la apertura de jardines privados y la sublimación de estos espacios mediante obras escultóricas, composiciones vegetales, creaciones efímeras, etc

