Des jeux de piste pour explorer les parcs nantais ! Jardin des Plantes Nantes mercredi 16 juillet 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-16 13:30 – 18:00

Gratuit : oui En famille, Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 12

Jardin des PlantesDu 5 juillet au 31 aoûtPetits secrets d’herbiers Le journal d’une petite fille à été retrouvé au Jardin des plantes. Les joueurs vont partir sur ses traces et mener une enquête au cours de laquelle ils découvriront les herbiers et leurs secrets.Version 3/6 ans et version 7 ans et +. Durée environ 1 heureLivret à récupérer à l’accueil du Jardin des plantes, tous les jours de 10h30 à 12h00 et 13h30 à 18h00 (dernier départ à 16h30). Parc du Grand BlottereauDu 21 juin au 21 septembreViens explorer la nature au Grand Blottereau ! Au parc du Grand Blottereau, une aventure nature attend les enfants ! Munis d’une carte et d’un livret, ils devront relever plusieurs missions pour identifier les différentes espèces présentes sur le site. Au programme : énigmes, puzzles et bien d’autres surprises pour éveiller la curiosité des plus jeunes.Version 3/6 ans et version 7/12 ans. Durée environ 1 heure (1h30 pour la version 7/12 ans)Livret à récupérer à l’exposition « Ambassade de la Biodiversité Urbaine » dans l’Orangerie (derrière la serre tropicale). Du mercredi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 18h.???? Au Grand Blottereau : à découvrir également, des animations tous les mercredis et l’exposition « ambassade de la biodiversité urbaine » (du mercredi au dimanche). Toutes les infos sur :https://metropole.nantes.fr/que-faire-nantes/agenda/ambassade-de-la-biodiversite-urbaine Ile de VersaillesDu 5 juillet au 31 aoûtÀ la découverte du jardin japonais de l’Île de Versailles ! Tachi-gata, Sakura, Shishi-odoshi, Gingko biloba…Ces mots te semblent mystérieux ? Viens percer leurs secrets en t’amusant !Au programme : rébus, dessins et petites missions à mener au cœur du jardin japonais. Une aventure ludique pour explorer un lieu zen et dépaysant en famille !Version 3/6 ans et version 7/12 ans. Durée environ 1 heure (1h30 pour la version 7/12 ans)Livret à récupérer à l’accueil de la maison de l’erdre les mardi, mercredi, vendredi de 14h à 18h, samedi, dimanche et jours fériés de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Chaque année, l’équipe Animation de la direction Nature & Jardins accueille près de 1300 enfants des écoles nantaises (publiques et privées) dans les parcs et espaces naturels pour découvrir la nature et la biodiversité.Dans le cadre du Parcours Nature, les enseignants inscrivent leur classe autour de nombreuses thématiques : potager, plantes tropicales, animaux de la ferme, rivière, abeilles, arbres…???? Offre pédagogique à retrouver ici :https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/les-animations-scolaires-autour-de-la-nature-dans-les-ecoles-nantaises

Jardin des Plantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/jardin-des-plantes