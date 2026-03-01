Des Jeux et des Potes! 2°édition ! COMPLEXE DU LANGE Martignat
Des Jeux et des Potes! 2°édition ! COMPLEXE DU LANGE Martignat samedi 7 mars 2026.
Des Jeux et des Potes! 2°édition !
COMPLEXE DU LANGE 596 Grande Rue Martignat Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 00:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Pour Petits et Grands avec Animation!
Jeux de Société, Grands Jeux en Bois, Lou Garou Animé, Tombola, Quiz, JDR, TCG
.
COMPLEXE DU LANGE 596 Grande Rue Martignat 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes chatdespotes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For young and old with entertainment!
Board Games, Large Wooden Games, Animated Lou Garou, Tombola, Quiz, JDR, TCG
L’événement Des Jeux et des Potes! 2°édition ! Martignat a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de Tourisme du Haut-Bugey