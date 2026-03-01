Des Jeux et des Potes! 2°édition ! COMPLEXE DU LANGE Martignat

Des Jeux et des Potes! 2°édition ! COMPLEXE DU LANGE Martignat samedi 7 mars 2026.

COMPLEXE DU LANGE 596 Grande Rue Martignat Ain

Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07 00:00:00

2026-03-07

Pour Petits et Grands avec Animation!

Jeux de Société, Grands Jeux en Bois, Lou Garou Animé, Tombola, Quiz, JDR, TCG
COMPLEXE DU LANGE 596 Grande Rue Martignat 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes   chatdespotes@gmail.com

English :

For young and old with entertainment!

Board Games, Large Wooden Games, Animated Lou Garou, Tombola, Quiz, JDR, TCG

