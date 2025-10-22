Des Jeux ou un Sort ! Terval

Des Jeux ou un Sort !

Breuil Barret Terval Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 14:30:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Séances spéciales HALLOWEEN de jeux de société pendant les vacances scolaires, dès 10ans !

A la bibliothèque du Breuil Barret, pour les adultes et enfants à partir de 10 ans.

Gratuit

Réservations au 02 51 53 66 43 ou www.biblio.pays-chataigneraie.fr .

Breuil Barret Terval 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 43

English :

Special HALLOWEEN board game sessions during the school vacations, for ages 10 and up!

German :

Spezielle HALLOWEEN-Sitzungen mit Gesellschaftsspielen während der Schulferien, ab 10 Jahren!

Italiano :

Sessioni speciali di giochi da tavolo HALLOWEEN durante le vacanze scolastiche, a partire dai 10 anni!

Espanol :

Sesiones especiales de juegos de mesa HALLOWEEN durante las vacaciones escolares, ¡a partir de 10 años!

