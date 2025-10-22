Des Jeux ou un Sort ! Terval
Breuil Barret Terval Vendée
Début : 2025-10-22 14:30:00
fin : 2025-10-22
2025-10-22
Séances spéciales HALLOWEEN de jeux de société pendant les vacances scolaires, dès 10ans !
A la bibliothèque du Breuil Barret, pour les adultes et enfants à partir de 10 ans.
Gratuit
Réservations au 02 51 53 66 43 ou www.biblio.pays-chataigneraie.fr .
Breuil Barret Terval 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 43
English :
Special HALLOWEEN board game sessions during the school vacations, for ages 10 and up!
German :
Spezielle HALLOWEEN-Sitzungen mit Gesellschaftsspielen während der Schulferien, ab 10 Jahren!
Italiano :
Sessioni speciali di giochi da tavolo HALLOWEEN durante le vacanze scolastiche, a partire dai 10 anni!
Espanol :
Sesiones especiales de juegos de mesa HALLOWEEN durante las vacaciones escolares, ¡a partir de 10 años!
