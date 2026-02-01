Des jeux pour les p’tits bouts Ludythèque Moirans-en-Montagne

Des jeux pour les p’tits bouts

Ludythèque 06 Rue des Sports Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 10:00:00

fin : 2026-02-10 10:30:00

Date(s) :

2026-02-10

Venez jouer avec votre corps le mardi 10 février de 10h à 10h30, de 10h45 à 11h15 à la médiathèque de Moirans-en-Montagne.

De 0 à 4 ans. .

Ludythèque 06 Rue des Sports Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 08 84

