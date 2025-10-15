DES JEUX VIDÉO EN PRÊT À LA MÉDIATHÈQUE Langres

Médiathèque René-Goscinny Langres Haute-Marne

Début : 2025-10-15

fin : 2025-12-15

2025-10-15

Tout public

Retrouvez une sélection de jeux en prêt, pour tous les âges, de tous les styles et jouables sur les principales plateformes. Une soixantaine de jeux sont ainsi à votre disposition pour des parties endiablées chez vous que vous soyez un Hardcore Gamer (joueur passionné), un simple Casual (joueur occasionnel) ou un complet Noob (débutant), préparez vos manettes !

La valise est prêtée par la Médiathèque départementale de la Haute-Marne.

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque:

les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 18h

les mercredsi de 10h à 12h et de 14h à 18h

samedi et dimanche fermé

Médiathèque René-Goscinny Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 68 bibliotheque.goscinny@langres.fr

