DES JEUX VIDÉO EN PRÊT À LA MÉDIATHÈQUE Langres mercredi 15 octobre 2025.
Médiathèque René-Goscinny Langres Haute-Marne
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-10-15
fin : 2025-12-15
2025-10-15
Tout public
Retrouvez une sélection de jeux en prêt, pour tous les âges, de tous les styles et jouables sur les principales plateformes. Une soixantaine de jeux sont ainsi à votre disposition pour des parties endiablées chez vous que vous soyez un Hardcore Gamer (joueur passionné), un simple Casual (joueur occasionnel) ou un complet Noob (débutant), préparez vos manettes !
La valise est prêtée par la Médiathèque départementale de la Haute-Marne.
Aux horaires d’ouverture de la médiathèque:
les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 18h
les mercredsi de 10h à 12h et de 14h à 18h
samedi et dimanche fermé
Médiathèque René-Goscinny Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 68 bibliotheque.goscinny@langres.fr
