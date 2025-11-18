Des jeux vidéo médiathèque de Moulins Lille

Des jeux vidéo Samedi 20 décembre, 14h30 médiathèque de Moulins Nord

Sur réservation

Et si vous preniez un moment pour une pause « jeu en famille » ? Nous vous proposons un espace convivial entièrement dédié aux jeux vidéo, où petits et grands peuvent s’amuser ensemble ou en solo. Que vous soyez novice ou joueur aguerri, venez découvrir une sélection variée de jeux adaptés à tous les âges et tous les niveaux. Pour les plus compétitifs, des tournois sont également organisés, offrant l’occasion de se mesurer dans une ambiance conviviale et festive.

médiathèque de Moulins 8 allée de la Filature 59 000 Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 28 55 30 93 http://bm-lille.fr http://@bibliotheques.lille

Pour tous les âges et tous les goûts.

