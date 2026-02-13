Des jeux XXL tout en couleur, Forum des Sciences, Villeneuve-d’Ascq
Des jeux XXL tout en couleur 14 et 15 février Forum des Sciences Nord
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-14T14:00:00+01:00 – 2026-02-14T17:30:00+01:00
Fin : 2026-02-15T14:00:00+01:00 – 2026-02-15T17:30:00+01:00
Animation et jeux traditionnels XXL pour découvrir, partager, réfléchir ensemble… tout en s’amusant !
Par la compagnie Sac à dés
Forum des Sciences 1 place de l'Hôtel de ville, Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq Nord Hauts-de-France
Animation organisée à l’occasion de l’ouverture de l’exposition « Croque couleurs » jeux animations
