Des jeux XXL tout en couleur, Forum des Sciences, Villeneuve-d’Ascq

Des jeux XXL tout en couleur 14 et 15 février Forum des Sciences Nord

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-14T14:00:00+01:00 – 2026-02-14T17:30:00+01:00

Fin : 2026-02-15T14:00:00+01:00 – 2026-02-15T17:30:00+01:00

Animation et jeux traditionnels XXL pour découvrir, partager, réfléchir ensemble… tout en s’amusant !

Par la compagnie Sac à dés

Forum des Sciences 1 place de l’Hôtel de ville, Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=6c4244e5-a41d-40b6-b3c6-7baef605d3e5 [{« type »: « email », « value »: « accueil-forumdessciences@lenord.fr »}]

Animation organisée à l’occasion de l’ouverture de l’exposition « Croque couleurs » jeux animations

iStock