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Des jours et des nuits dans la forêt, Les Cinéastes, Le Mans

lundi 21 septembre 2026 · Les Cinéastes · Le Mans

Des jours et des nuits dans la forêt, Les Cinéastes, Le Mans

Informations pratiques

Début
lundi 21 septembre 2026
Fin
lundi 21 septembre 2026
Lieu
Les Cinéastes
Adresse
42 place des Comtes du Maine, Le Mans
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe

Des jours et des nuits dans la forêt Lundi 21 septembre, 18h00 Les Cinéastes Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-21T18:00:00+02:00 – 2026-09-21T19:55:00+02:00
Fin : 2026-09-21T18:00:00+02:00 – 2026-09-21T19:55:00+02:00

Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire https://www.les-cineastes.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=4E2MV »}]
Rdv patrimoine – Quatre amis de Calcutta aux personnalités très différentes font une excursion de vacances à la campagne, dans un petit village de l’État du Bihar où ils s’installent dans un bungal… Les Cinéastes Des jours et des nuits dans la forêt

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