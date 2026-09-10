Des jours et des nuits dans la forêt, Les Cinéastes, Le Mans

Informations pratiques

Des jours et des nuits dans la forêt Lundi 21 septembre, 18h00 Les Cinéastes Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-21T18:00:00+02:00 – 2026-09-21T19:55:00+02:00

Fin : 2026-09-21T18:00:00+02:00 – 2026-09-21T19:55:00+02:00

Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire https://www.les-cineastes.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=4E2MV »}]

Rdv patrimoine – Quatre amis de Calcutta aux personnalités très différentes font une excursion de vacances à la campagne, dans un petit village de l’État du Bihar où ils s’installent dans un bungal… Les Cinéastes Des jours et des nuits dans la forêt