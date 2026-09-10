Des jours et des nuits dans la forêt, Les Cinéastes, Le Mans
lundi 21 septembre 2026 · Les Cinéastes · Le Mans
Informations pratiques
Des jours et des nuits dans la forêt Lundi 21 septembre, 18h00 Les Cinéastes Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-21T18:00:00+02:00 – 2026-09-21T19:55:00+02:00
Fin : 2026-09-21T18:00:00+02:00 – 2026-09-21T19:55:00+02:00
Les Cinéastes 42 place des Comtes du Maine, Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire https://www.les-cineastes.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0726#showmovie?id=4E2MV »}]
Rdv patrimoine – Quatre amis de Calcutta aux personnalités très différentes font une excursion de vacances à la campagne, dans un petit village de l’État du Bihar où ils s’installent dans un bungal… Les Cinéastes Des jours et des nuits dans la forêt
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