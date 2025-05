Des jours meilleurs – Maison des Arts Allonnes, 1 juillet 2025 20:30, Allonnes.

Des jours meilleurs Maison des Arts 18 Rue Georges Bizet Allonnes Sarthe

Début : 2025-07-01 20:30:00

fin : 2025-07-01 22:30:00

2025-07-01

Comédie dramatique réalisée par Elsa Bennett et Hippolyte Dard. Avec dans les rôles principaux Valérie Bonneton, Michèle Laroque, Sabrina Ouazani.

Synopsis. A la suite d’un accident de voiture, Suzanne perd la garde de ses trois enfants. Elle n’a plus le choix et doit se soigner dans un centre pour alcooliques. A peine arrivée, elle y rencontre Alice et Diane, deux femmes au caractère bien trempé… Denis, éducateur sportif, va tenter de les réunir autour du même objectif participer au rallye des Dunes dans le désert marocain. Il devra s’armer de beaucoup de patience et de pédagogie pour préparer cet improbable équipage à atteindre son objectif. Tout public .

English :

Comedy-drama directed by Elsa Bennett and Hippolyte Dard. Starring Valérie Bonneton, Michèle Laroque, Sabrina Ouazani

German :

Drama-Komödie unter der Regie von Elsa Bennett und Hippolyte Dard. Mit in den Hauptrollen: Valérie Bonneton, Michèle Laroque, Sabrina Ouazani

Italiano :

Commedia drammatica diretta da Elsa Bennett e Hippolyte Dard. Interpreti Valérie Bonneton, Michèle Laroque, Sabrina Ouazani

Espanol :

Comedia dramática dirigida por Elsa Bennett e Hippolyte Dard. Protagonizada por Valérie Bonneton, Michèle Laroque, Sabrina Ouazani

