Côte-d’Or

Début : 2025-05-26 20:30:00

fin : 2025-05-26 22:30:00

2025-05-26

Découvrez le film « DES JOURS MEILLEURS » de Elsa Bennett et Hyppolyte Dard qui sera suivi d’un échange avec le Docteur Thomas Wallenhorst, psychiatre addictologue.

DES JOURS MEILLEURS

Présenté au Festival international du film de comédie de l’Alpe d’Huez 2025

Comédie dramatique française de Elsa Bennett et Hyppolyte Dard avec Valérie Bonneton, Michèle Laroque, Sabrina Ouazani, Clovis Cornillac. (1h32)

À la suite d’un accident de voiture, Suzanne perd la garde de ses enfants et doit se soigner dans un centre pour alcooliques pour la récupérer. A peine arrivée, elle y rencontre Alice et Diane, deux femmes au caractère bien trempé… Denis, éducateur sportif, va tenter de les réunir autour du même objectif participer au rallye des Dunes dans le désert marocain. Il devra s’armer de patience et de pédagogie pour préparer cet improbable équipage à atteindre son objectif.

Bande-annonce https://youtu.be/_Wbb6UdBuHA?feature=shared .

L’Étoile Cinéma 6 Rue du Lycée

Semur-en-Auxois 21140 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

