Des kilomètres d’histoires Le Médiabus Trans-en-Provence
Des kilomètres d’histoires Le Médiabus Trans-en-Provence samedi 4 octobre 2025.
Des kilomètres d’histoires Samedi 4 octobre, 14h00 Le Médiabus Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:00:00
Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T16:00:00
Le médiabus fait escale à Trans pour Biblis en folie !
Un monde d’histoires vous attend… Histoires drôles, contes et récits émouvants pour les tout-petits et les grands curieux. Rejoignez-nous et laissez la magie des livres opérer !
Le Médiabus Place de l’Hôtel de Ville 83720 Trans-en-Provence Trans-en-Provence 83720 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Biblis en folie 2025
Dracenie Provence Verdon agglomération