Des kilomètres d’histoires Le Médiabus Trans-en-Provence samedi 4 octobre 2025.

Des kilomètres d’histoires Samedi 4 octobre, 14h00 Le Médiabus Var

Le médiabus fait escale à Trans pour Biblis en folie !

Un monde d’histoires vous attend… Histoires drôles, contes et récits émouvants pour les tout-petits et les grands curieux. Rejoignez-nous et laissez la magie des livres opérer !

Le Médiabus Place de l’Hôtel de Ville 83720 Trans-en-Provence Trans-en-Provence 83720 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Biblis en folie 2025

Dracenie Provence Verdon agglomération