Des Km contre la faim Le Poinçonnet

Des Km contre la faim Le Poinçonnet dimanche 19 octobre 2025.

Des Km contre la faim

18 Avenue de la Forêt Le Poinçonnet Indre

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 13:30:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Venez participer à une marche solidaire organisée par Terre Solidaire !

Plusieurs parcours sont disponibles 3,3km 6,4km 7,3km

Cette marche est organisée pour soutenir les projets d’agroécologie au Brésil et au Timor-Leste.

Pour chaque kilomètre parcouru, vous êtes invité à faire un don de 2 euros pour les partenaires. Scannez le QR Code pour plus d’informations. 2 .

18 Avenue de la Forêt Le Poinçonnet 36330 Indre Centre-Val de Loire +33 6 81 16 20 63 ccfd36@ccfd-terresolidaire.org

English :

Come and take part in a solidarity walk organized by Terre Solidaire!

German :

Nehmen Sie an einem von Terre Solidaire organisierten Solidaritätsmarsch teil!

Italiano :

Venite a partecipare alla passeggiata di solidarietà organizzata da Terre Solidaire!

Espanol :

¡Venga y participe en una marcha solidaria organizada por Terre Solidaire!

L’événement Des Km contre la faim Le Poinçonnet a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Châteauroux Berry Tourisme