Des lasagnes au potager (RaPAT'rie ton assiette 2026) Mairie de Val au Perche, Place des Teilleuls Val-au-Perche mercredi 15 avril 2026.
Mairie de Val au Perche, Place des Teilleuls LE THEIL-SUR-HUISNE Val-au-Perche Orne
Début : 2026-04-15 15:00:00
fin : 2026-04-15 17:00:00
2026-04-15
Un sol argileux ou très abimé est souvent une expérience décourageante pour les jardinier(ères).
La culture sur lasagne est souvent la solution idéales et à la portée de tous ! Quel que soit l’état initial du sol.
Vous serez invités à la mise en place d’une lasagne de culture sur la parvis de la Mairie de Val au Perche.
Tenue adaptée et si possible gants de jardinage. .
Mairie de Val au Perche, Place des Teilleuls LE THEIL-SUR-HUISNE Val-au-Perche 61260 Orne Normandie +33 2 37 29 22 25
