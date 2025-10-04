Des lectures coups de coeur pour les bébés explorateurs Muséum d’histoire naturelle de Toulouse_médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? Toulouse

Des lectures coups de coeur pour les bébés explorateurs Samedi 4 octobre, 10h30 Muséum d’histoire naturelle de Toulouse_médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? Haute-Garonne

Offre gratuite sur inscription uniquement pour l’enfant / nombre de places limité à 12 enfants de 0-3 ans + 2 adultes accompagnants par enfant

Moment convivial avec les médiathécaires – Albums et comptines pour les tout-petits

Venez vivre un instant chaleureux et ludique avec les médiathécaires, spécialement conçu pour les tout-petits. Ils vous feront découvrir leurs albums et comptines préférés, en mêlant lecture, chants et jeux d’écoute. Une occasion unique de partager des histoires, de stimuler l’imagination des enfants et de passer un moment agréable en famille dans l’univers accueillant de la médiathèque.

Muséum d’histoire naturelle de Toulouse_médiathèque jeunesse Pourquoi Pas ? 35 allées Jules Guesde 31000 Toulouse Toulouse 31000 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie https://museum.toulouse-metropole.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.museum.toulouse-metropole.fr/content »}]

