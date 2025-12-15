Des lectures et des jeux pour découvrir l’auteur Jeunesse Mathias Friman Médiathèque de Lille-Moulins Lille

Des lectures et des jeux pour découvrir l’auteur Jeunesse Mathias Friman 14 et 21 janvier 2026 Médiathèque de Lille-Moulins Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-14T15:00:00+01:00 – 2026-01-14T16:00:00+01:00

Fin : 2026-01-21T15:00:00+01:00 – 2026-01-21T16:00:00+01:00

Des lectures vous seront contées et des jeux proposées, pour prolonger la découverte de ses thèmes phares.

Mathias Friman, né en banlieue parisienne dans les années 1970, associe depuis l’enfance son goût pour la nature et le dessin. Diplômé des Beaux-Arts de Paris, il publie en 2017 D’une petite mouche bleue, premier album qu’il écrit et illustre. Son travail invite petits et grands à observer, comprendre et aimer la nature.

Médiathèque de Lille-Moulins 8 allée de la filature Lille

Découvrez l’univers poétique et engagé de l’auteur-illustrateur à travers ses thèmes de prédilection : environnement, écologie, biodiversité.

Couverture de l’album « Une bouteille dans l’océan », Mathias Friman, Editions Seuil Jeunesse