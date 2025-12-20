Des légumes et des livres Médiathèque Chauvel Plouaret
Des légumes et des livres
Médiathèque Chauvel 29 Rue du Stade Plouaret Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-10
fin : 2026-02-08
2026-01-10
Œuvres de Karen l’Hemeury, habitante de Pluzunet et artiste confirmée ayant obtenu plusieurs prix. Ses tableaux mettent en scène des légumes.
Aux heures d’ouverture de la médiathèque. .
Médiathèque Chauvel 29 Rue du Stade Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 86 37
