Des légumes et des livres Médiathèque Chauvel Plouaret

Des légumes et des livres

Médiathèque Chauvel 29 Rue du Stade Plouaret Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-10

fin : 2026-02-08

2026-01-10

Œuvres de Karen l’Hemeury, habitante de Pluzunet et artiste confirmée ayant obtenu plusieurs prix. Ses tableaux mettent en scène des légumes.

Aux heures d’ouverture de la médiathèque. .

Médiathèque Chauvel 29 Rue du Stade Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 13 86 37

