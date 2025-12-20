Des Lendemains Qui Chantent Apéro-rencontre avec Julien Vila Théâtre l’empreinte Tulle

Des Lendemains Qui Chantent Apéro-rencontre avec Julien Vila

Théâtre l’empreinte 8 Quai de la République Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Julien Villa est acteur, auteur et metteur en scène. Proche du festival de Villeréal, dans le Lot-en-Garonne, il met en scène en 2016 le spectacle J’ai dans mon coeur un General Motors avec la compagnie Vous Êtes Ici. Il crée, par la suite, la compagnie La Propagande Asiatique en Nouvelle-Aquitaine, écrit et met en scène le spectacle Philip K. ou la fille aux cheveux noirs, premier volet de sa trilogie Des Don Quichotte(s). La pièce, écrite au plateau, est publiée en 2020 chez Esse-Que éditions accompagnée d’un recueil de poèmes. Pour le deuxième volet de cette trilogie, il écrit le roman Rodez-Mexico. Il l’adapte au théâtre à l’automne 2022. Le dernier volet de la trilogie sera adapté de son nouveau roman Des Dragons dans les halls. Ce roman, à paraître en 2026, sera adapté au théâtre au printemps 2026. Julien Villa a été artiste associé au Centre Dramatique National de Caen .

Théâtre l’empreinte 8 Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 26 09 50 question@dlqc.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Des Lendemains Qui Chantent Apéro-rencontre avec Julien Vila

L’événement Des Lendemains Qui Chantent Apéro-rencontre avec Julien Vila Tulle a été mis à jour le 2025-12-18 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze